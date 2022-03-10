"Сьогодні очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками" - мер Енергодара (відео)

Місто все ще продовжують контролювати російські окупанти.
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що ніч у місті пройшла відносно спокійно.
Однак Енергодар все ще у облозі російських окупантів.
Орлов записав відеозвернення до енергодарців.
"Ми знаходимось у режимі окупації. Режим ізоляції стосовно пального, ліків, продуктів харчування, інсуліну залишається актуальним", - повідомив він.
За його словами, сьогодні також очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками.
Влада також закликала містян залишати в аптеці №5 заявки щодо критичних ліків.
"Ми не можемо гарантувати, що вони будуть доставлені, але при найменшій можливості їх переправит до нас, ми будемо цю можливість використовувати".
Нагадаємо, вчора, 9 березня, евакуаційна колона з енергодарцями доїхала до Запоріжжя.
Однак окупанти не пропустили гуманітарний вантаж до Енергодара.