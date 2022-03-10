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"Сьогодні очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками" - мер Енергодара (відео)

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"Сьогодні очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками" - мер Енергодара (відео)

Місто все ще продовжують контролювати російські окупанти.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що ніч у місті пройшла відносно спокійно. 

Однак Енергодар все ще у облозі російських окупантів.

Орлов записав відеозвернення до енергодарців.

"Ми знаходимось у режимі окупації. Режим ізоляції стосовно пального, ліків, продуктів харчування, інсуліну залишається актуальним", - повідомив він. 

За його словами, сьогодні також очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками. 

Влада також закликала містян залишати в аптеці №5 заявки щодо критичних ліків.

"Ми не можемо гарантувати, що вони будуть доставлені, але при найменшій можливості їх переправит до нас, ми будемо цю можливість використовувати".

Нагадаємо, вчора, 9 березня, евакуаційна колона з енергодарцями доїхала до Запоріжжя.

Однак окупанти не пропустили гуманітарний вантаж до Енергодара.

© ТСН.ua
ТСН.ua


 

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