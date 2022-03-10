"Сьогодні очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками" - мер Енергодара (відео)

"Сьогодні очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками" - мер Енергодара (відео)

Місто все ще продовжують контролювати російські окупанти.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що ніч у місті пройшла відносно спокійно.

Однак Енергодар все ще у облозі російських окупантів.

Орлов записав відеозвернення до енергодарців.

"Ми знаходимось у режимі окупації. Режим ізоляції стосовно пального, ліків, продуктів харчування, інсуліну залишається актуальним", - повідомив він.

За його словами, сьогодні також очікується гуманітарний коридор з продуктами та з ліками.

Влада також закликала містян залишати в аптеці №5 заявки щодо критичних ліків.

"Ми не можемо гарантувати, що вони будуть доставлені, але при найменшій можливості їх переправит до нас, ми будемо цю можливість використовувати".

Нагадаємо, вчора, 9 березня, евакуаційна колона з енергодарцями доїхала до Запоріжжя.

Однак окупанти не пропустили гуманітарний вантаж до Енергодара.

ТСН.ua



