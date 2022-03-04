"Сьогодні побачимо, чи працюють домовленості" – Зеленський про гуманітарні коридори

"Сьогодні побачимо, чи працюють домовленості" – Зеленський про гуманітарні коридори

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців.

Президент заявив: "Вчора на переговорах в Білорусії вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо чи працює домовленість".