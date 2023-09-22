"Сьогодні Путін має інший список цілей": Зеленський про очевидну слабкість глави Кремля

Зеленський каже, що сьогодні Путін змушений принижуватися.

Російський диктатор Володимир Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана, що демонструє його очевидну слабкість.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, путінський список країн на знищення був довгим ще зовсім недавно.

"Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків", - зазначив президент.

Він наголосив, що сьогодні Путін має інший список цілей.

"Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до США та Канади

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади

Напередодні, 21 вересня, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі.

На тлі зустрічі Зеленський анонсував підготовку промислової бази, щоб разом з США виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукці.

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