Сьогодні розпочинає роботу V Міжнародний форум "Креативна Україна": про що говоритимуть (онлайн-трансляція)

Головним організатором форуму є Міністерство культури та інформаційної політики України.

У четвер, 23 вересня, стартує V щорічний міжнародний форум "Креативна Україна", який триватиме до 24 вересня. Захід організований Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки програм USAID "Конкурентоспроможна економіка України" і "Трансформація комунікацій".

Форум стане простором для діалогу та обміну досвідом між креативним бізнесом, міжнародними експертами та державою щодо пристосування креативних індустрій до реалій, спричинених пандемією. Символічно, що ювілейний форум відбувається в Міжнародний рік креативної економіки для сталого розвитку, проголошений ООН. Світові аналітичні центри зауважують, що економічний поступ після пандемії не буде успішним без нових за змістом і формою інструментів. Сталість, послідовність і довгостроковість є запорукою ефективного планування.

Формат заходу впродовж двох днів передбачає панельні дискусії високого експертного та політичного рівня, зокрема під час форуму презентують напрацювання зі Стратегії розвитку креативних індустрій, діяльність Ради з розвитку креативної економіки, а також нові форми роботи креативних індустрій у постковідну добу.

Також учасники зможуть відвідати секторальні модулі за напрямами своєї спеціалізації: кіно, мода, концертна та музична індустрія, маркетинг, книговидання, народні художні промисли та модуль партнерів. Присутні матимуть змогу доєднатися до обговорень і пошуку оптимальних шляхів розвитку креативної економіки в Україні в умовах невизначеності. Основна мета секторальних модулів — зібрати ідеї для подальшого опрацювання у державні політики та програми.

Запрошені учасники V Міжнародного Форуму – це політичні діячі, успішні креативні підприємці, міжнародні експерти у сферах культури та економіки, серед них міністр культури України Олександр Ткаченко, заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, міністр культури і туризму Республіки Туреччина Мехмет Нурі Ерсой, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, засновник Fedoriv Group Андрій Федорів, CEO UNIT.City Домінік Піоте, експертка Єврокомісії з креативних індустрій Сільвія Аман, директор EUNIC в Україні та Австрійського культурного форуму в Києві Ульф Хаусбрандт, співзасновник та CEO компанії Petcube Ярослав Ажнюк, директор консалтингової агенції у сфері креативних індустрій Tom Fleming Creative Consultancy Том Флемінг та інші.

Повна програма заходів та розклад подій доступні на офіційному сайті Форуму.

Подія розпочинається о 09:30. А близько 10:30 стартує урядова панельна дискусія "Стратегічні підходи до розвитку креативних індустрій в Україні", модератором є Олександр Ткаченко. Стежити за першим днем щорічного міжнародного форуму "Креативна Україна" можна онлайн.

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