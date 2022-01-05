Сьогодні третя річниця підписання Томосу про автокефалію для Православної церкви України

Сьогодні третя річниця підписання Томосу про автокефалію для Православної церкви України

А процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній Церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

Тоді, за словами Вселенського патріарха Варфоломія, Константинопольський патріархат надаючи автокефалію, прийняв до себе мільйони вірних України як справжня церква-матір, на відміну від їхньої "мачухи".

А процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року. Церемонія підписання Томосу пройшла після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

На сьогодні ПЦУ вже визнали чотири помісні церкви – окрім Константинопольського, ще Олександрійський патріархат, а також Елладська та Кіпрська церкви.

За три роки до ПЦУ приєдналося майже 700 парафій. Найбільше їх припало на перший рік, далі темпи уповільнились. До ПЦУ належить навіть каплиця на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Нагадаємо, що переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, а 7% – атеїстами. Інші варіанти відповідей обрали менше респондентів. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Серед тих, хто вважає себе православними, більшість – 58% – вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник зріс порівняно з червнем 2020 року з 48% до 58%.

Історія Томосу: як, попри тиск Москви, Константинополь відновлює історичну справедливість

Читайте також:

Лукашенко дав поради президенту Казахстану та поспілкувався з Путіним

Українцям почали виплачувати підвищені пенсії: хто вже цього місяця може отримати 8 тисяч

Приймав братика на світ старший син: жінка, яка народила в авто під пологовим у Луцьку, розповіла подробиці