Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання о 10 ранку.

День скорботи і пам'яті - сьогодні українці згадують мільйони співвітчизників, життя яких обірвала Друга світова війна.

22 червня 1941 року попри таємну угоду про ненапад нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного морів.

Україна зазнала найбільших втрат, за різними даними, загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Офіційно повідомляють, що війна забрала життя кожного п’ятого українця.

Їхню пам'ять сьогодні вшанують хвилиною мовчання о 10 ранку.

Новини України: громадяни згадують співвітчизників, життя яких обірвала Друга світова війна

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