Сьогодні в Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні.

16 січня в Україні — день пам’яті Кіборгів. Це важлива для українців пам’ятна дата, яку запровадили за ініціативи бійців, що вижили у боях за Донецький аеропорт. Цього дня в Україні проводять пам’ятні заходи, щоб вшанувати захисників, які поклали життя за свою державу. В народі їх називають “Кіборгами”. Сьогодні вони є символом патріотизму та відданості незалежній Україні. Всі бійці, які захищали ДАП, отримали державні нагороди (деякі з них — посмертно).

1 січня 2015 року терористи в Донецьку намагалися прорватися в новий термінал аеропорту. ДАП штурмували щодня по кілька разів. Першим не витримав бетон - 13 січня після кількох місяців обстрілів падає диспетчерська вежа. 21 січня бойовики підривають перекриття другого поверху, перетворивши бетонний каркас на руїни. Це сіро-сталеве поле трималося довше, ніж всі відомі оплоти Другої світової війни — 242 дні. Воно забрало життя 109 українських героїв. Втрати ворогів - вдесятеро більші.

Коли термінал вже захопили терористи, наші бійці під проводом Максима Ридзанича із позивним “Адам” ще два дні тримають пожежну станцію. Хлопці тримаються, бо просто не було наказу відійти. Оборона аеропорту закінчується лише 23 січня, коли побратими виводять групу “Адама” з цієї позиції.

Після захоплення аеропорту українська оборона відсувається на 800 метрів - в село Піски. Але для масштабного наступу Росія обрала зовсім інший вектор - Дебальцеве.

Нагадаємо, фотограф кіборгів світлинами нагадав про героїчну оборону ДАП.

Як тривала боротьба за аеропорт, а також історії "кіборгів", які його захищали до останнього - у наших найкращих спецпроєктах.

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