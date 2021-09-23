"Сьогодні ваш останній день": невідомий у ТікТоку погрожує школі у Дніпрі

"Сьогодні ваш останній день": невідомий у ТікТоку погрожує школі у Дніпрі

Зараз акаунт заблокований, а тіктокера розшукують правоохоронці.

У Дніпрі невідомий через ТікТок погрожує учням школи № 136. Його профіль у Мережі з'явився нещодавно, а публікації були з погрозами на адресу місцевої школи.

Про це повідомляє Dnipro TV з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

"136 школа, сьогодні ваш останній день!", - написав на сторінці у ТікТок невідомий користувач..

Директорка закладу подала заяву до кіберполіції. Наразі проводяться слідчі дії.

Зазначається, що днями після уроків учні молодших класів, які поверталися в приміщення школи, бачили невідомого чоловіка. За словами дітей, у нього в руках був дробовик.

До школи ця особа не заходила. Директорка закладу повідомила інцидент до поліції.

Повідомлення в ТікТок вже заблоковані. Проводяться слідчі дії. 22 вересня з 7 ранку на території школи працювала оперативна-слідча група та чергували патрульні поліції.

"Заява до кіберполіції була подана. Прохання у випадку отримання будь-якої додаткової інформації повідомити адміністрацію. 0 (66) 747 17 63", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Полтаві до школи зайшла дівчина, озброєна арбалетом і поранила двох вчителів.

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