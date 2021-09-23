"Сьогодні ваш останній день": невідомий у ТікТоку погрожує школі у Дніпрі

Зараз акаунт заблокований, а тіктокера розшукують правоохоронці.
У Дніпрі невідомий через ТікТок погрожує учням школи № 136. Його профіль у Мережі з'явився нещодавно, а публікації були з погрозами на адресу місцевої школи.
Про це повідомляє Dnipro TV з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
"136 школа, сьогодні ваш останній день!", - написав на сторінці у ТікТок невідомий користувач..
Директорка закладу подала заяву до кіберполіції. Наразі проводяться слідчі дії.
Зазначається, що днями після уроків учні молодших класів, які поверталися в приміщення школи, бачили невідомого чоловіка. За словами дітей, у нього в руках був дробовик.
До школи ця особа не заходила. Директорка закладу повідомила інцидент до поліції.
Повідомлення в ТікТок вже заблоковані. Проводяться слідчі дії. 22 вересня з 7 ранку на території школи працювала оперативна-слідча група та чергували патрульні поліції.
"Заява до кіберполіції була подана. Прохання у випадку отримання будь-якої додаткової інформації повідомити адміністрацію. 0 (66) 747 17 63", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Полтаві до школи зайшла дівчина, озброєна арбалетом і поранила двох вчителів.