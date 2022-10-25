Сьогодні відбудеться рідкісне сонячне затемнення: коли його побачать українці

Сонце, Місяць і Земля 25 жовтня зійдуться в одну лінію. Востаннє така асторономічна поідя відбувалась 14 жовтня 2004 року.

Подібні затемнення бувають дуже рідко і наступне відбудеться лише у 2040 році, воно повторюється раз у 18 років. Вчені називають таке затемнення Сарос 124.

Сонячне затемнення 25 жовтня триватиме до 8 листопада. Унікальне астрономічне явище сьогодні почнеться затемнення на території Ірландії та закінчиться в районі Аравійського моря.

Затемнення 25 жовтня є частковим, За словами кандидата географічних наук, синоптика Ігора Кібальчича, місяць перекриє Сонце на 47 — 65%.

Від о 09.22.46 за київським часом його зможуть спостерігати жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії, північного сходу Африки та Західного Сибіру.

Пік затемнення припаде на 10 годин 36 хвилин по Києву. В Україні буде видно, як місяць закрив частину сонця (понад 60% перекриття сонячного диска) приблизно від 9 ранку до 12 години дня.

За сприятливої погоди, цим рідкісним астрономічним явищем можна буде насолоджуватися майже 2,5 години.

Українці зможуть спостерігати затемнення о 12.22 за київським часом, максимальна фаза припаде на 13.36, а завершиться - о 14.49.

Лікарі застерігають від використання народного методу спостережень через закопчене скло, не радять робити це через біноклі або телескопи, а також сонцезахисні окуляри, поляризаційні світлофільтри або фотоплівку.

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