"Сьогодні відбулася історична подія": Зеленський про один з етапів перед вступом в ЄС

"Сьогодні відбулася історична подія": Зеленський про один з етапів перед вступом в ЄС

Вже найближчим часом Україна передасть другу частину відповідей на опитувальник і розраховує, що європейське рішення у відповідь буде швидким.

Сьогодні відбулася історична подія. Україна проходить один з етапів перед вступом в ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у зверненні 18 квітня.

"Ми передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, та Жозепа Борреля, керівника європейської дипломатії. Кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку саму процедуру з опитувальником. Різниця лише в тому, що у них це займало роки. У нас - трохи більше тижня", - наголосив президент.

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Зеленський зазначив, що вже найближчим часом Україна передасть другу частину відповідей і розраховує, що європейське рішення у відповідь буде швидким.

"Статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецендентні у нашій історії можливості для відновлення і модернізації України", - резюмував він.

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Нагадаємо, Україна відправила першу частину заповненого опитувальника, за яким будуть оцінювати, чи можна їй надати статус країни-кандидата в члени ЄС. Тепер Україна працює над другою частиною.

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