Сьогодні вночі окупанти знову здійснювали авіанальоти на Харків

Сьогодні вночі окупанти знову здійснювали авіанальоти на Харків

Окупанти продовжують атакувати населення Харківщини.

Учора вдень, сьогодні вночі і зранку Харків та його мешканців знову бомбардували російські літаки.

Під удари потрапили центральні райони міста, житлові масиви, об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"В результаті значних руйнувань та пожеж є жертви серед цивільного населення, багато людей отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ретельно документують дії ворожої армії, проводять досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення законів та звичаїв війни.

Оперативно працює відновлена служба 102, діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.

Нагадаємо, авіація ворога вранці поцілила у 2 військові частини у Харкові.