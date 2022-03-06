Сьогодні вночі окупанти знову здійснювали авіанальоти на Харків

Окупанти продовжують атакувати населення Харківщини.
Учора вдень, сьогодні вночі і зранку Харків та його мешканців знову бомбардували російські літаки.
Під удари потрапили центральні райони міста, житлові масиви, об’єкти інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
"В результаті значних руйнувань та пожеж є жертви серед цивільного населення, багато людей отримали травми", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ретельно документують дії ворожої армії, проводять досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення законів та звичаїв війни.
Оперативно працює відновлена служба 102, діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.
Нагадаємо, авіація ворога вранці поцілила у 2 військові частини у Харкові.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.