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Сьогодні вночі окупанти знову здійснювали авіанальоти на Харків

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Сьогодні вночі окупанти знову здійснювали авіанальоти на Харків

Facebook/Поліція Харківщини

Окупанти продовжують атакувати населення Харківщини.

Учора вдень, сьогодні вночі і зранку Харків та його мешканців знову бомбардували російські літаки. 

Під удари потрапили центральні райони міста, житлові масиви, об’єкти інфраструктури. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"В результаті значних руйнувань та пожеж є жертви серед цивільного населення, багато людей отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ретельно документують дії ворожої армії, проводять досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення законів та звичаїв війни.

Оперативно працює відновлена служба 102, діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області. 

Нагадаємо, авіація ворога вранці поцілила у 2 військові частини у Харкові. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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