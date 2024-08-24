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Сьогодні вперше відбулось успішне бойове застосування ракети-дрона "Паляниця" - Зеленський

Сьогодні вперше відбулось успішне бойове застосування ракети-дрона "Паляниця" - Зеленський

Виступ Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

Президент розповів про нову зброю.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". 

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності.

"Сьогодні відбулось перше та успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютного нового класу зброї. Української ракети-дрона "Паляниця". Це новий метод відплати агресорам. Ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечив", - сказав Володимир Зеленський. 

Президент зауважив, що "Росії буде дуже складно з тим, щоб навіть вимовити, що саме прилетіло". 

"Росії буде складно протидіяти, але все ж легко зрозуміти, за що", - наголосив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту: що це означає

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