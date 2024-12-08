Сьогодні вперше з останнього обстрілу Україна проходить день практично без відключень – Нагорняк

Звести до мінімуму відключення вдалося за рахунок відновлюваних робіт, збільшення імпорту і зменшення споживання.

Завдяки злагодженим діям енергетиків і безперервним відновлюваним роботам у неділю 8 грудня Україна вперше з моменту останньої масованої атаки проходить день практично без графіків відключень світла.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

"Сьогодні в основному діють графіки обмеження потужності для промисловості. Скоріше за все, нам вдасться пройти добу без графіків відключень для населення. Можливі якісь винятки, але загалом ситуація відчутно покращилася. Дякуємо енергетикам за виконану роботу", – зазначив нардеп.

За його словами, звести до мінімуму відключення вдалося за рахунок відновлюваних робіт, збільшення імпорту і зменшення споживання.

"Відновлювані роботи тривають по всій країні. Говорити, що ми повністю відновилися, ще передчасно. Попереду багато роботи. Однак прогрес є, і його відчувають всі наші громадяни", – додав Нагорняк.

По мірі збільшення споживання в робочі дні можливі застосування графіків відключень, однак їхній обсяг, ймовірно, буде значно меншим, ніж у попередній тиждень, додав нардеп.