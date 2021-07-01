"Сьогодні все працює інакше": Зеленський відповів Путіну на заяву про "зовнішнє управління Україною"

"Сьогодні все працює інакше": Зеленський відповів Путіну на заяву про "зовнішнє управління Україною"

Зеленський також підтвердив, що готовий зустрітися з російським президентом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Володимира Путіна про "зовнішнє управління" і заявив, що всі питання щодо України вирішуються лише в Україні та українською державою.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками", які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку", - заявив Зеленський та наголосив, що теза про будь-яке "зовнішнє управління" є виключно пропагандистською мантрою для внутрішнього споживача в самій Росії.

Президент України додав, що нещодавня зустріч Путіна з Байденом також довела це і показала, що питання України не вирішуються навіть у форматі прямої комунікації лідерів РФ та США.

"Додам, що як показав нещодавній саміт США-Росія, питання України не вирішуються навіть у форматі прямої комунікації американського та російського президентів. Як це було, давайте говорити відверто, практично завжди. Сьогодні все працює інакше. Консультації̈ з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції. Це однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилась. Чому це відбулось? Тому що суб'єктність держави завжди зростає тоді, коли ти готовий публічно, регулярно та на системному рівні захищати позицію своєї держави. І не розмінювати репутацію держави на якісь ситуативні профіти для себе особисто", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустрічі із Зеленським заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки "він (ред. - Зеленський) віддав свою країну під повне зовнішнє управління США, Німеччини та Франції".

Підсумки зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна — "Секретні матеріали"

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