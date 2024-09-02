Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів: Зеленський повідомив подробиці перемовин з Діком Схоофом

Під час зустрічі очільники країн говорили про посилення, а також нові системи ППО, ракети до них, винищувачі F-16 для України.

Премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув до України 2 вересня. Після перемовин із президентом України Володимиром Зеленським було оголошено про новий пакет допомоги на понад 200 млн євро.

Про це повідомив Зеленський у зверненні.

Він заявив і про те, що з премʼєр-міністром Нідерландів було обговорено також і всю необхідну зброю для української оборони проти російського окупанта.

"Снаряди для воїнів, техніка і захист життя по всій країні – зокрема, нашої енергетики. Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів. Дякую вам за це", – додав Зеленський.

Він повідомив, що обговорювали і патронат Нідерландів над Запоріжжям: інфраструктуру, захист нормального життя, гуманітарні питання.

"Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від Премʼєр-міністра Схоофа та всіх політичних і громадських діячів з Нідерландів. І звичайно, моя найбільша вдячність усім нашим людям, кожному й кожній, хто береже нашу Україну, наше Запоріжжя, всі наші міста і громади. Усі, хто бʼється заради України, працює тут, у нашій державі, допомагає нам, – дякую! Пишаюся нашими людьми, пишаюся Україною!" – сказав Зеленський.

Нагадаємо, вже відомо, що ЗСУ отримають від Нідерландів 28 броньованих гусеничних транспортерів-амфібій Viking.

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