Сьогодні з Краматорська вирушить потяг до Ужгорода - "Укрзалізниця"

Сьогодні з Краматорська вирушить потяг до Ужгорода - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей зі сходу.

"Укрзалізниця" запускає потяг для евакуації людей зі сходу.

"Сьогодні маємо "добро" їхати до Краматорська - а отже вже сьогодні о 12:00 звідти вирушить графіковий поїзд №45/46 до Ужгорода, а о 14:00 - додатковий евакуаційний рейс №273/274 до Ковеля", - повідомили у УЗ.

Крім того, додатково курсуватимуть періодичні електрички до станції Лозова, по якій пасажирів буде пересаджено на підсилочні рейси до західних областей. Евакуаційні рейси безкоштовні, як завжди.

Нагадаємо також графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня.

Харків:

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород; 13:00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм; 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп; 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;

16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Додамо, що протягом останніх двох тижнів зменшилася кількість українців, які їдуть за кордон через війну в країні.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 14 березня.

Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Невелика кількість легкових автомобілів скупчилася лише на кордоні з Польщею.