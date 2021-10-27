Сьогодні - "золото", завтра - Крим: як чиновники коментують рішення повернути Україні скіфські скарби

В адміністрації російського президента судову поразку коментувати відмовилися.

Сьогодні - "золото", завтра - Крим - так українські політики і чиновники коментують рішення апеляційного суду Амстердама повернути в Україну, а не на окупований півострів цінну музейну колекцію скіфських скарбів.

Про реакцію на судове рішення про повернення скарбів в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня розповіла кореспондентка ТСН Наталя Фібріг.

Так, зазначається, що рішення апеляційного суду Амстердаму однозначне. Скіфське золото – це культурна спадщина саме України і повернути його треба до України, а не на окупований півострів. Така аргументація втішила адвокатів української сторони, і присутню в залу суду українську делегацію.

"Головний аргумент суддів, що експонати – це частина загального музейного фонду України і тому вони належать до культурної спадщини України. І суд вирішив, що тільки одна сторона може розпоряджатися своєю культурною спадщиною і ця сторона – Україна!", - наголосив адвокат Ґерт-Ян Фан ден Берг.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що для України це велика перемога і, що окрім скіфського золота, ми так само з часом повернемо Крим.

"Ми розуміємо що мусимо зачекати, оскільки є ще кілька процедурних моментів, тому просто завтра золото ще не повернеться, але будемо сподіватися, що вже в найближчі місяці будемо мати остаточну можливість розпочати цю процедуру. СКЛ Музей Аллана Пірсона не зобов’язаний повертати ці цінності "кримським музеям", вони мають бути повернені державі Україна", - пояснила Катерина Чугуєва, заступниця міністра культури та інформполітики.

Нагадаємо, 26 жовтня апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави Україна. Судова тяганина через артефакти чотирьох кримських музеїв тривала довгих 7 років. Це скарби скіфів, готів, сарматів, вироби із срібла, золота, кераміки, каменю, скла і навіть дерева.

Однак Росія та окупований Криму вже називають рішення суду політизованим. Тепер сторона, що програла, має три місяці, щоб оскаржити рішення у найвищій інстанції – Верховному суді Нідерландів. У разі, якщо кримські музеї таки оскаржать рішення у вищій судовій інстанції Нідерландів, процес у вищій судовій інстанції країни може тривати ще півтора-два роки. І поки скіфські скарби залишатимуться в Амстердамі.

Як політики та чиновники коментують рішення повернути в Україну скіфське золото | Новини України

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