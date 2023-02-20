Візит Байдена до України - найважливіший за всю історію відносин - Зеленський

Президент України зазначив, що вони з Джо Байденом обговорили, зокрема, питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну.

Сьогоднішній візит президента США Джо Байдена до Києва є найважливішим в історії двосторонніх відносин між країнами. Результати переговорів будуть відчутними у зміцненні оборони України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з Джо Байденом.

"Цей перший за 15 років візит президента США до України - найважливіший за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період - найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу та свободу всіх європейців, усіх людей вільного світу", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що провів "змістовні переговори" з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України.

"Обговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну", - заявив Зеленський.

Президент України додав, що "російські спроби реваншу не матимуть шансу".

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

У ході візиту до України президент США анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

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