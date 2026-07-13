Союзники готують нове рішення щодо ППО України: деталі саміту в Парижі

ППО / © Associated Press

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Союзники готують нове рішення щодо ППО України на тлі зміни ситуації на фронті.

Про це пише Reuters.

Західні союзники прагнуть забезпечити нові зобов’язання щодо протиповітряної оборони для України під час зустрічі у Парижі в понеділок, 13 липня. Критичний дефіцит засобів ППО зробив українські міста вразливими для російських балістичних ракет, попри нещодавні зміни ініціативи на полі бою.

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До президента України Володимира Зеленського приєднаються щонайменше 25 лідерів країн «Коаліції охочих». Мета зустрічі — не лише посилити оборонні спроможності Києва, а й сформувати спільну позицію для майбутніх переговорів із Росією та розробити гарантії безпеки.

Пріоритет — захист від балістичних ракет

«Балістичні ракети, які запускає Владімір Путін, навмисно націлені на цивільні зони… Червень став одним із найкривавіших місяців з початку війни», — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю виданню Ouest-France.

Як повідомив представник адміністрації президента Франції, наразі ключова увага зосереджена на трьох напрямках протиракетного співробітництва:

пошук додаткових протиракет до американських систем Patriot;

прискорення розгортання франко-італійського комплексу SAMP-T;

спільна розробка європейського та українського оборонно-промислових комплексів.

Один із варіантів, який зараз розглядають європейські країни, — це кооперація над створенням нової системи ППО, яка доповнить SAMP-T та Patriot. При цьому Україна має отримати вагому роль у її виробництві. Зараз Київ веде переговори з Європою щодо створення власної протибалістичної системи, оскільки останніми місяцями перехоплювати надзвукові цілі стає дедалі важче через брак боєприпасів.

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Не лише ППО: санкції та багатонаціональні сили

Паралельно з посиленням неба Україна нарощує власні удари дронами по нафтових об’єктах та збройових заводах у тилу РФ, щоб підірвати економічну спроможність Москви.

Зі свого боку лідери у Парижі шукатимуть шляхи обмеження доходів Кремля, зокрема через боротьбу із «тіньовим флотом» танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Очікується, що наступного тижня ЄС ухвалить уже 21-й пакет санкцій проти Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв оголосити про нові рішення вже в понеділок. Окрім спільного виробництва зброї, коаліція може анонсувати спільні військові навчання. Це крок до втілення в життя концепції майбутньої Багатонаціональної сили в Україні (MNFU), яка включатиме сухопутний, повітряний, морський та навчальний компоненти.

Нагадаємо, після саміту НАТО Володимир Зеленський, Марк Рютте та лідери Європи терміново збираються в Парижі.

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