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Сокирою по голові: у Черкаській області жінка до смерті забила чоловіка

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Сокирою по голові: у Черкаській області жінка до смерті забила чоловіка

Фото: pixabay.com

67-річна жителька одного із сіл Золотоніського району скоїла вбивство односельця.

Зловмисниця свою провину визнала.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

З’ясувалося, що під час сварки із чоловіком вона нанесла йому вісім ударів сокирою по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За вироком Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області жінку засуджено до 9 років позбавлення волі.  

Раніше стало відомо, що у Черкасах під час застілля чоловік наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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