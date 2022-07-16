Сокирою по голові: у Черкаській області жінка до смерті забила чоловіка

Зловмисниця свою провину визнала.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

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З’ясувалося, що під час сварки із чоловіком вона нанесла йому вісім ударів сокирою по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За вироком Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області жінку засуджено до 9 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Черкасах під час застілля чоловік наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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