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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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883
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Солдат на Львівщині втік у СЗЧ через хворобу матері: як його покарав суд

Чоловік майже два місяці не приходив на службу, поїхав додому.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Проблема ЗСЧ в армії

Проблема ЗСЧ в армії / © ТСН.ua

На Львівщині засудили солдата, який втік з військової частини та не з'являвся на службу два місяці.

Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на вирок суду.

Уродженець Івано-Франківська наприкінці жовтня 2024 року втік з території військової частини та майже два місяці не приходив на службу, поїхавши додому

СЗЧівець запевняв, що самовільно залишивши місце служби через життєві обставини. Чоловік стверджував, що його мати хворіє і потребує догляду. Тому поїхав до Івано-Франківська і на місце служби більше не повертався. Про те, що він має на меті поїхати, нікого не повідомляв, дозволу на залишення військової частини йому не давали.

Суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України та назначивши йому наказання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Раніше юристи відповіли, чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували незаконно.

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