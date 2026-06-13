Солдат отримуватиме більше за генерала: як комбриги оцінили нову реформу для армії

ЗСУ / © Getty Images

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Військові відреагували на анонсоване президентом Володимиром Зеленським підвищення виплат для військовослужбовців і запровадження нових контрактів із чіткими термінами.

Про це вони розповіли в етері Суспільне Студія.

Командир підрозділу операторів БпЛА, засновник Центру підтримки аеророзвідки, народний депутат України VIII скликання Ігор Луценко заявив, що поки ставиться до таких змін обережно, оскільки не бачив відповідних нормативно-правових актів.

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«Ми не бачили нормативно-правових актів. Тобто змін до бюджету, якихось інших законів або проєктів постанов. Декілька разів різного роду топпосадовці в Україні, в медіа, в соцмережах заявляли про те, що будуть якісь хороші речі. Але в реальності ці хороші речі поки що ще не конвертувалися в проєкти відповідних нормативно-правових актів», — сказав Луценко.

За його словами, необхідно розуміти, на якій законодавчій підставі фінансуватимуть нові виплати та як держава забезпечить можливість для військових піти на відпочинок після завершення контракту.

«Якщо ми укладаємо ці контракти, звідки будуть братися гроші? Тобто на якій законодавчій підставі ці гроші беруться. І друге — якщо після десяти місяців ті, хто довго служать, можуть піти відпочити, яким чином це буде забезпечено? Якими новими людьми закриють ці потреби, які зараз закриваються тими, хто служить вже четвертий і п’ятий рік», — додав він.

Луценко наголосив, що оптимістично оцінювати ці зміни можна буде лише після появи конкретних законодавчих рішень.

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Водночас командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін позитивно оцінив плани щодо підвищення виплат військовим. За його словами, це питання давно назріло.

«Навіть ті наші військовослужбовці, які виконують завдання не на лінії бойового зіткнення, а в тилу, які не отримують бойових виплат, то їхнє грошове забезпечення дійсно вже не забезпечує якогось гідного життя. Якщо у людини ще родина, діти, то це дійсно є проблема», — сказав Бакулін.

Окремо він підтримав підвищення виплат для піхоти та штурмовиків.

«Наша піхота, тим більше штурмовики, це ті наші активні хлопці, які виконують завдання найбільш дерзко і приносять найкращі результати нам в бою. Вони заслуговують найбільшого грошового забезпечення», — заявив Бакулін.

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За його словами, правильно, коли військовий, який найбільше ризикує життям, отримує найбільше.

«Мене радує, що грошове забезпечення рядового піхотинця, солдата може бути більше, ніж у генерала. І воно так повинно бути. Той, хто найбільше ризикує життям, той, хто готовий йти в бій і виконати найбільш небезпечну роботу, він повинен отримувати найбільше грошове забезпечення», — сказав він.

Бакулін також підтримав ідею нових контрактів для піхоти та штурмовиків, зокрема через можливість мати зрозумілий термін служби.

«Такий контракт дає шанс якраз тим людям, які хочуть робити ту важливу піхотну роботу. Дає можливість чітко розраховувати, що можна виконувати задачі, якісно виконувати задачі і далі мати шанс продовжувати вже цивільне життя», — зазначив командир корпусу.

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Водночас він припустив, що нові умови не обов’язково одразу дадуть великий приплив людей на контракт.

«Я не знаю, чи це додасть нам якийсь великий прилив людей на контракт. Можливо, ні. Тому що така ситуація: чотири роки війни, і в основному ті, хто були найбільш активовані, мабуть, вони вже в Збройних силах України. Але в будь-якому випадку це позитивно», — сказав Бакулін.

Також в ефірі обговорили можливість залучення іноземців до піхотних і штурмових підрозділів. Бакулін зазначив, що не може точно сказати, на які країни може розраховувати Україна, але згадав, що нині у війську вже служать громадяни Колумбії.

Командир 53-ї окремої механізованої бригади у 2024 році Анатолій "Купол" зазначив, що у представленому варіанті залишається багато неврегульованих питань, зокрема щодо того, як відрізнятимуть штурмові, оборонні та пошуково-ударні дії.

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«Тут, до речі, дуже багато питань. От бачите піхотинця-штурмовика, а десантника-штурмовика, а морпіха-штурмовика — вони що, не штурмовики? І дивіться, день на позиціях — десять тисяч, штурмові дії — сорок тисяч, пошуково-ударні дії. По великому рахунку, по Бойовому статуту воно ж нічого не відрізняється», — сказав він.

На думку «Купола», така система може породити несправедливість і корупційні ризики, оскільки розмір виплат залежатиме від того, як командири оформлюватимуть участь бійців у бойових діях.

«Хто це все буде вирішувати, який командир це все буде писати, як воно буде відбуватись? На мою думку, це тільки буде більше породжувати корупцію: хто як напише в рапорті, хто кого як подасть», — зазначив він.

«Купол» назвав запропонований варіант «сирим» і «неопрацьованим». За його словами, проблема полягає не лише у розмірі виплат, а й у тому, як система враховуватиме реальні умови служби, поранення, ротації та переміщення військових між посадами.

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«Звісно, несправедливе. Тилова посада — тридцять тисяч. Так сьогодні людина пішла на штурм, а завтра бригаду вивели на відновлення. І як це все буде регулюватися? А ми забули про поранених? А як люди будуть лікуватися? Людину поранили, її виводять за штат, і що вона там буде отримувати?» — сказав він.

Водночас військовий наголосив, що сам рух у напрямку підвищення грошового забезпечення є позитивним.

«Радує те, що взагалі відбувається якийсь рух в цьому напрямку. Будь-яке підвищення грошового забезпечення — воно позитивне. Я думаю, цю систему потім допиляють уже більш-менш адекватно», — сказав він.

За його словами, грошова мотивація справді працює, але не може бути єдиним інструментом. Він наголосив, що війську потрібні якісна підготовка, прозорий трек служби, врахування спеціальності, посади, віку та стану здоров’я військовослужбовців.

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Також «Купол» скептично оцінив поділ контрактів на тилові, бойові та піхотно-штурмові. На його думку, контракти варто розділяти за термінами служби, а не за посадами, оскільки на практиці військові можуть швидко змінювати функції залежно від ситуації на фронті.

«Контракти — це чудово. Були просто короткострокові контракти: людина захотіла піти воювати на пів року, підписала контракт і пішла. Не можна ділити контракти по посадах, можна ділити по часу: пів року, рік, два роки. А як це — тиловий контракт, бойовий контракт? Людина сьогодні в тилу, завтра вона бойова», — сказав він.

Підсумовуючи, «Купол» заявив, що сама тенденція до змін є позитивною, однак запропонована модель, на його думку, не враховує реалій фронту.

Що відомо про реформу

В Україні стартувала масштабна реформа Сил оборони. Президент Зеленський анонсував зарплати на передовій до 460 тисяч грн, контракти від 10 місяців та відпустки.

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Анонсована Міністерством оборони реформа військової служби спричинила хвилю обговорень. Найбільше дискусій серед військових та користувачів Мережі викликали нові контракти, система виплат, терміни служби та умови звільнення з війська.

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