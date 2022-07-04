"Солдати другої у світі армії явно зажурилися": після знищення ЗСУ військової бази в Мелітополі окупанти затихли

"Солдати другої у світі армії явно зажурилися": після знищення ЗСУ військової бази в Мелітополі окупанти затихли

В Запорізькій області в окупованому Мелітополі після вибухів окупанти здебільшого зникли з вулиць і затихли.

Місцеві жителі говорять, вони сумні та пригнічені.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Після вчорашнього фаєр-шоу, яке влаштували окупантам ЗСУ, вдаривши по їхній військовій базі, окупанти помітно посумнішали.

За словами мешканців Мелітополя, у місті окупантів практично не видно. Вони перестали з'являтися на своїх улюблених локаціях на Новому Мелітополі. По всьому місту - тиша та спокій.

Втомлені і невеселі обличчя окупантів мелітопольці і жителі області спостерігають на блокпостах.

"Дорогою з Кирилівки у нас на постах перевіряли лише паспорти, і запитали, куди й звідки їдемо, навіть багажник не дивилися. Нас більше перевіряли, коли два тижні тому ми їхали до моря. Солдати другої у світі армії явно зажурилися", - констатують городяни.

Нагадаємо, що у Мелітополі на аеродромі ЗСУ знищили військову базу російських окупантів. Після ударів загарбники втекли із бази та вивезли свою військову техніку, яка вціліла.

Раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

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