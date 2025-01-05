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Солдати КНДР ловлять дрони "на живця": військовий про тактику ворога на Курщині

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Солдати КНДР ловлять дрони "на живця": військовий про тактику ворога на Курщині

Солдати КНДР / Фото: Associated Press

Росіянам байдуже, скільки північнокорейських бійців загине у безглуздій війні проти України.

На Курському напрямку застосовується доволі багато корейських військових. Для БпЛА – це солодка ціль.

Про це повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Вони не розуміють, що таке БпЛА. Наразі це на нашу користь", – зазначив заступник командира.

Щобільше, як йдеться у нотатках північнокорейських військових, вони "на живця" намагаються виманювати дрони. Один виходить як приманка - інші стріляють.

Нотатка бійця КНДР / Фото: Сили спецоперацій України / ©
Нотатка бійця КНДР / Фото: Сили спецоперацій України

"Це дійсно так. Вони не шкодують живої сили, тому є така тактика", – зауважив військовий.

Як раніше пояснював керівник ЦПД РНБО, у загиблих бійців КНДР перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БпЛА. Такий факт може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті.

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