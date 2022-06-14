Солдати стріляли в акваріум, і вода виливалася з нього разом із рибами: історія про український палац в окупації на півдні

Солдати стріляли в акваріум, і вода виливалася з нього разом із рибами: історія про український палац в окупації на півдні

У документальному циклі «Українські палаци. Золота доба» розказали про український палац, який зараз опинився в окупації на півдні країни.

Новоолександрівка - одна з окупованих громад Херсонщини. Саме там на березі Каховського водосховища стоять руїни дивовижного палацу Фальц-Фейнів. За кілька місяців до війни автор документального циклу “Українські палаци. Золота доба” Акім Галімов встиг побувати там і відзняти епізод проєкту.

150 років тому цими землями у Херсонській області володіла родина Фальц-Фейнів. Ця родина із німецьким корінням була найбільшим землевласником півдня, а займались вони вівчарством. Знаменита родина заснуванням заповідника “Асканія нова”. За 200 кілометрів від заповідника один із представників родини, Олександр Фальц-Фейн, облаштував неймовірний маєток із екзотичними рослинами, тваринами та палацом. Він зберігся найкраще із усіх маєтків родини, що розкидані по Херсонській області.

Палац побудований у вигляді квадрату із величезною баштою з лівого боку, налічував 45 кімнат. Всередині приміщень росла велика кількість живих екзотичних рослин, а деякі навіть плелись по стінах. Справжньою пристрастю власника маєтку були риби. Він побудував величезний акваріум на другому поверсі, який сягав стелі. Риб для цього акваріуму хазяїну доставляли із різних куточків світу за спецзамовленням. Місцеві переповідають, що коли до села зайшла радянська влада, червоні солдати просто розстріляли акваріум, і вода стікала на підлогу разом із рибами.

У парку, який розташувався навколо палацу на території 300 га, власник облаштував справжній дендрарій, розташований на схилах Дніпра. По аллеях ходили лами та павичі, вони були прирученими, тож люди могли їх навіть погладити. У парку розміщувався фонтан, ставки, водоспади та штучні гроти, у яких влаштовували світлові вистави. Доріжки парку щодня посипались чистим піском. А у віддаленому куточку знаходився тенісний корт та поле для крикету. Оточували маєток величезні земельні володіння із фруктовими садами, клумбами та виноградниками.

Олександр першим почав використовувати у своєму господарстві паровий плуг, що дозволяло йому обробляти до 8 тисяч гектарів землі. У селі для людей він збудував лікарню, пошту, школу та телеграф.

На відміну від інших маєтків в Україні, цей палац не був пристосований радянською владою до власних потреб. Маєток дуже сильно постраждав під час приходу червоних та Другої світової війни, а тепер знаходиться просто на лінії фронту, ризикуючи знову потрапити під вогонь російських окупантів.

Яка доля чекала на родину Фальц-Фейнів після того, як їм довелось залишити палац у Новоолександрівці, дивіться у новій серії циклу «Українські палаци. Золота доба».

Нагадаємо, в документальному циклі із 8 серій продюсер історичних стрічок на 1+1 Акім Галімов разом з командою істориків, архітекторів з 3D реконструкцій та спеціалістів VFX відтворюють 8 повністю або частково зруйнованих українських палаців.

Транслюється проєкт на 1+1 video та офіційному YouTube каналі 1+1 щоп’ятниці о 19:00.

Проєкт в 2021 році став переможцем конкурсу соціально вагомого контенту PITCH UA 3, що був організований медіаконсалтинговою компанією Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA) та "Зміцнення Громадської Довіри" (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.