"Солдати змушені жебракувати!": путініст різко розкритикував нездатність Росії забезпечити армію

Колишній прем'єр-міністр РФ Сергій Степашин заявив, що російські військові змушені жебракувати. Мовляв, половина зарплат забирається на амуніцію, та й у відпустки вони (якщо пощастить, звісно) їдуть власним коштом.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

"Я сам радянський генерал! Ми завжди їздили як має бути, держава оплачувала. Ми що, зараз не можемо це вирішити?", – ниє путініст.

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Крали, крадуть і будуть красти

Вочевидь, у державі-агресорці нічого не змінюється. Солдати, які гинуть за хворі амбіції Путіна, як не становили жодної цінності, так і не становлять.

"Скільки не виділяють на війну кремлівські вармонгери – а в армії так нічого і немає. Це ж якісь там масштаби крадіжок…", – пише Казанський.

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Раніше пропагандист Прилєпін не стримався і висловив всю правду в ефірі. Він визнав, що РФ здатна тільки знищувати Донбас.

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