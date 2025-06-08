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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Соліст Одеської національної опери загинув на Сумщині, куди поїхав волонтером

Голос Владислава Горая знав увесь світ, а серце належало Україні, він загинув, виконуючи волонтерську місію на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Владислав Горай

Соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай / © із соцмереж

Соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай загинув 8 червня на Сумщині, виконуючи волонтерську місію.

Про це повідомляє Одеська національна опера.

«Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України — Владислав Горай. Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету, Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія). В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року. У 2013 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака більше двадцяти оперних партій.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник.

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