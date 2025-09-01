- Дата публікації
Солодка втеча: на Одещині водій хотів провезти ухилянта в причепі з газованою водою
На Одещині замаскованого ухилянта зловили у вантажівці з напоями.
На Одещині ділки намагались вивезти ухилянта до Молдови, сховавши його у вантажівці з газованими напоями.
Про це передає Держприкордонслужба.
Водій вантажівки Volvo сховав свого «клієнта» в причепі, а для його комфорту спеціально обладнав сховок із дерев’яного каркаса серед полетів із газованими напоями. Проте шлях із «живим товаром» був заблокований прикордонниками в пункті пропуску «Старокозаче».
За словами прикордонників, організатор схеми, перебуваючи за кордоном, здійснював пошук охочих покинути країну через знайомих. Для співпраці він залучив пособника — водія вантажівки, який безпосередньо мав здійснювати незаконне переправлення. Свої послуги ділок оцінював у 13 200 доларів США.
На місці поліція вилучила гроші за переправлення та вантажівку.
Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
