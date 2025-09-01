Солодка втеча: на Одещині водій хотів провезти ухилянта в причепі з газованою водою

На Одещині затримали ділків, що перевозили ухилянта у причепі з напоями / © ДПСУ

Реклама

На Одещині ділки намагались вивезти ухилянта до Молдови, сховавши його у вантажівці з газованими напоями.

Про це передає Держприкордонслужба.

Водій вантажівки Volvo сховав свого «клієнта» в причепі, а для його комфорту спеціально обладнав сховок із дерев’яного каркаса серед полетів із газованими напоями. Проте шлях із «живим товаром» був заблокований прикордонниками в пункті пропуску «Старокозаче».

Реклама

За словами прикордонників, організатор схеми, перебуваючи за кордоном, здійснював пошук охочих покинути країну через знайомих. Для співпраці він залучив пособника — водія вантажівки, який безпосередньо мав здійснювати незаконне переправлення. Свої послуги ділок оцінював у 13 200 доларів США.

На місці поліція вилучила гроші за переправлення та вантажівку.

Вилучені кошти / © ДПСУ

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Раніше повідомлялося, що у Карпатах біля кордону з Румунією виявили рештки двох чоловіків.