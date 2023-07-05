Солодке задоволення: консервація варення та джемів у липні для вишуканих сніданків

Тому найкраще рішення - це зберегти таке багатство у вигляді смачного варення з різноманітних комбінацій. Щоб кожного дня на сніданок дарувати собі та рідним солодке липневе задоволення.

Коли та як варити варення, з яких сезонних фруктів і ягід виходять найсмачніші джеми – читайте далі.

Місячний календар: коли можна варити варення

Кожна досвідчена господиня має в своєму арсеналі календарик найкращих днів для консервації. Адже приготування смаколиків на зиму потребує ретельної підготовки, щоб варення добре зберігалося та було смачним. Тому складаємо календар найсприятливіших днів на липень 2023 року для його приготування:

11-15 липня – можна збирати ягоди та фрукти і варити варення.

16-18 липня - дні Молодика, тому консервувати не рекомендується.

19, 20, 28-31 липня - гарні дні для консервації ягід та приготування різноманітних джемів.

З яких ягід та фруктів у липні готувати варення

Смачні та вишукані сніданки взимку не обійдуться без баночки турботливо приготовленого джему. Які ж сезонні ягоди та фрукти можна варити в липні, щоб смакувало та було корисним?

Варення з абрикосів та персиків не тільки дуже смачне, а ще й багате на вітаміни. Ці ягоди не витрачають своєї користі навіть під час тривалого приготування.

Джем із чорниці - це еліксир молодості, краси та здоров’я, що чудово смакує із сирниками, млинцями та морозивом.

Біла, червона та чорна смородина містить багато вітаміну С та комплекс вітамінів В. Тому це не тільки дуже смачно, а ще й корисно для здоров’я.

Малинове варення - це найкращі та найсмачніші ліки від застуди. З малиною за кількістю вітамінів та яскравістю смаку, напевно, не може порівнятися жодна ягода.

Варення з вишні цінують за чудовий смак, ніжний аромат та корисні властивості.

Нюанси приготування смаколиків на зиму

Щоб приготувати смачне варення, повидло чи желе, слід вибирати свіжі та якісні ягоди і фрукти. Плоди не повинні бути залежаними чи підгнилими, їх необхідно перевіряти на відсутність ферментації. Але від таких фруктів не варто відмовлятися чи викидати їх. З них можна варити компоти та насолоджуватися яскравими смаками щодня, а для заготівель на зиму використовувати відбірні плоди. Консистенція варення залежить від індивідуальних уподобань. Щоб ягідки та скибочки фруктів залишалися цілими, необхідно спочатку на декілька годин засипати їх цукром, потім варити, періодично додаючи воду чи сік. Якщо, навпаки, бажаєте отримати густу однорідну фруктову масу, варто додати воду, щоб повністю зварити фрукти. Лише тоді засипати цукор та варити до повної готовності. Густота джему залежить від того, скільки пектину міститься в ягодах чи фруктах. Це природній згущувач, який можна придбати окремо, він не шкідливий та екологічний, оскільки виготовлений з натуральних овочів і фруктів (айви, баклажанів, яблук чорної смородини, моркви тощо). Також, щоб варення було густим, його можна варити довше та додавати більше цукру.

Секрети увиразнення смаку

Щоб мати свою родзинку у приготуванні джемів, можна експериментувати з комбінаціями трав та прянощів. За класичними рецептами у варення додають м’яту та мелісу, увиразнюють та підсилюють його смак базиліком та чебрецем. Зі спецій у рецептурах переважають кардамон, аніс, гвоздика та кориця.

Під час приготування трави зв’язують у жмуток, щоб легше було витягати, та додають наприкінці, коли варення ввариться. А перед тим, як розливати в банки, трав’яний жмуток слід обережно дістати. Спеції можна додавати цілими на початку варіння і перед розливом також витягнути. Таке варення, натхненне пікантними прянощами та варіацією комбінацій, надовго залишиться в пам’яті кожного, хто його смакуватиме.

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