Соломія Вітвіцька святкує день народження та попросила особливий подарунок

Сьогодні свій день народження святкує телеведуча загальнонаціонального марафону Єдині новини та 1+1, волонтерка Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька зізналась - найкраще привітання для неї - допомога ЗСУ і оголосила благодійний розіграш трьох особливих наборів усім відомих марок про напрямок російського корабля. Серед усіх, хто зробив внески у банку телеведучої розіграють ексклюзивну прем'єрну папку з автографом президента Володимира Зеленського, марки з підписом морпіха Романа Грибова та керівника Укрпошти Ігоря Смілянського. Долучайтеся тут.

Розіграш триває до 1 липня і проводиться за підтримки БО Ти не Один. Для участі необхідно зробити внески у 300 гривень в Банку "Марки від Соломії на ЗСУ".

І обовязково відгукнутися в коментарях у публікації на Facebook і написати "хочу марку". Також зберігайте підтвердження про переказ внеску.

Кількість внесків необмежена. Чим більше - тим більше шансів на виграш. Переможців оберуть у рандомному порядку та оголосять 4 липня.

Всі кошти телеведуча разом з фондом 1+1 Медіа Ти не Один перекаже на потреби ЗСУ на Сході за їхysv запитами. Зокрема, планують закупити: дрони, тепловізори, каліматори та ін. І для збереження життя та роботу польових шпиталей: бандажі, голки для декомпресії при пневмотораксі, шини Sam, катетери, турнікети та ін. Про все відзвітують.

Перший приз у єдиному екземплярі - прем'єрна папка з автографом та написом "Слава Україні" від президента України Володимира Зеленського, який особисто підписав її. В папці 12 марок другої серії "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" та 2 конверти з марками, погашеними особливим штемпелем Укрпошти у формі острову Зміїний, що надає їм ще більшої колекційної цінності.Також тут є автограф і керівника Укрпошти Ігоря Смілянського.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

До другого призу увійшли 6 марок другої серії "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і марки першої серії з написом "Русскій воєнний корабль, іді … !" з автографом того самого Романа Грибова, героя-морпіха, який захищав острів Зміїний, був визволений з полону, і зокрема, офіційно вважається автором славнозвісної фрази про напрямок руського корабля. Аби зберегти життя реального автора фрази, Роман взяв на себе цю місію. Всі ми дізнаємося фінал цієї легендарної історії.Стежте за ТСН.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Переможець третього призу отримає 12 марок 2-ї серії "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" та 5 конвертів до них.А також магніт та футболку з принтом марки на згадку про те, до якої важливої справи ви долучилися.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Дякую всім за привітання. Це дуже особливі колекції для вас. Ті самі марки, що стали символом незламності захисників острова Зміїний і України. Чим більше вас долучиться - тим більше ми одержимо коштів на важливі закупи для українських захисників. Це наблизить перемдогу України та допоможе врятувати більше життів наших героїв на Сході, де зараз тривають гарячі бої за нашу свободу", - зазначила Соломія Вітвіцька.

Для найактивніших учасників телеведуча підготувала заохочувальні призи. І закликала всіх робити внески заради допомоги ЗСУ, що відважно боронять нас цілодобово від російських агресорів та окупантів.

Для внесків доступний також Pay Pal - vitvitska.solomiya@gmail.com

На платформі Добро.юа.

Можна Долучатися і за реквізитами:

БО "ТИ НЕ ОДИН" БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 1+1 МЕДІА"

Код ЄДРПОУ 41565550

IBAN - UA 41 328209 0000026007050040834

Призначення платежу: Благодійний внесок

Приймаємо у USD, EUR - рахунки тут.