Сьомі пологи у матері і усі діти гуляють світом: у Кропивницькому двоє покинутих хлопчиків-близнят чекають на родину

Сьомі пологи у матері і усі діти гуляють світом: у Кропивницькому двоє покинутих хлопчиків-близнят чекають на родину

У пологовому будинку перебувають четверо дітей, від яких відмовилися батьки.

У Кропивницькому у пологовому будинку зараз перебувають четверо покинутих немовлят. Серед них дві дівчинки та два брати-близнюки.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Двоє братів-двійнят – Ілля та Валентин народилися у серпні цього року. Одразу після їхньої появи на світ, їхня мати написала відмову.

"У жінки – це сьомі пологи, під час вагітності у лікарів вона не спостерігалась. Від попередніх шести дітей мати або відмовлялася, або їх забирали соціальні служби, через неналежні умови догляду і проживання. Один з хлопчиків був трохи слабший, потребував допомоги. Але вони дуже швидко поправилися, нині це здорові діти, які набрали майже п’ять кілограмів ваги та чекають на своїх батьків", - розповідає керівниця відділення другого етапу виходжування дітей пологового будинку Тетяни Озимай.

фото: Суспільне.Кропивницький

Також у пологовому зараз перебуває дівчинка Настя 6 днів - вона у палаті під лампою. Дитина народилася вагою 2 кг 300 грамів, а до пологового її принесли хлопець із дівчиною і повідомили, що знайшли немовля під мостом.

Лікарі запідозрили, що це мама дитини та викликали поліцію. Породілля зізналася, що вона дійсно народила, але дитина їй не потрібна.

Ще одне немовля також чекає на своїх батьків - це дівчинка Руслана. Вона народилася вагою 1 кг 300 грамів, а зараз їй вже 3,5 місяці.

"Мама народила двійнят вдома в туалеті. Одна дівчинка померла. Руслана тривалий час перебувала у відділенні інтенсивної терапії, була на штучній вентиляції легень. Це дуже недоношена дитина, яка народилась на 31 тижні вагітності, тому потребувала тривалого лікування, виходжування. Зараз вона здорова, отримує необхідні вітаміни, набрала майже чотири кілограми ваги", - розповідає лікарка.

Як повідомив завідувач сектору соціального і правового захисту дітей міської служби у справах дітей Ігор Горін, після реєстрації народження малюків влаштують до будинку дитини.

"Дитина набуває права бути усиновленою з двомісячного віку, але за певних обставин. Наприклад, якщо мама надала нотаріальну згоду на усиновлення, або позбавлена батьківських прав. З дня народження дитини у батьків є пів року на те, щоб передумати і забрати її додому. Якщо вони цього не роблять, управління у справах дітей подає до суду на позбавлення їх батьківських прав", - розповів Ігор Горін.

Нагадаємо, що у Кропивницькому від новонародженої дівчинки відмовилися батьки. Дитину принесли до пологового.

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