Сонце чергуватиметься з грозовими дощами: прогноз погоди в Україні на вихідні, 9-10 липня

Погода буде мінливо-хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 9 липня, в країні, крім східних та південно-східних областей, місцями очікуються невеликі, на півночі Лівобережжя помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°, на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях 23-28°, на решті території 30-35°.

У неділю, 10 липня, також ітимуть невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 10 липня у східній частині країни східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°, у північних та центральних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°, на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, на крайньому сході країни до 34°.

9-10 липня в Україні, крім більшості західних, північних, Черкаської, Полтавської, Одеської, Миколаївської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві вихідними, 9-10 липня, місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура у суботу вночі 16-18°, вдень 24-26°, у неділю вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Водночас, синоптикиня Наталія Діденко написала, що в суботу-неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами. Сонця та сухих прояснень вистачатиме також.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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