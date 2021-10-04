Сонце і вітер вдень та заморозки вночі: прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 жовтня

Сонце і вітер вдень та заморозки вночі: прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 жовтня

Вдень у західних областях та на Приазов'ї пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У вівторок, 5 жовтня, в Україні вдень буде суха та сонячна погода, а вночі у деяких регіонах очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях та на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у північних та центральних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті 15-20°.

У Києві 5 жовтня також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°. Вночі 5-7 жовтня по області заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, місцями у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода в Україні: денна температура повітря сягатиме +15 градусів

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