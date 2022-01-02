Сонце та сніг: рятувальники показали фото із вершини гори в Карпатах

Сонце та сніг: рятувальники показали фото із вершини гори в Карпатах

На вершині гори Піп Іван 5 градусів морозу.

Рятувальники показали фото з гори Піп Іван Чорногірський, яке зроблене у неділю, 2 січня.

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Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Рятувальники повідомили, що у Карпатах сьогодні буде ясна погода та 5 градусів морозу.

"Станом на 07:45 02.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західній 10-12 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В українських Карпатах 2 та 3 січня можливе сходження лавин.

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