Сонце та сніг: рятувальники показали фото із вершини гори в Карпатах

На вершині гори Піп Іван 5 градусів морозу.
Рятувальники показали фото з гори Піп Іван Чорногірський, яке зроблене у неділю, 2 січня.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Рятувальники повідомили, що у Карпатах сьогодні буде ясна погода та 5 градусів морозу.
"Станом на 07:45 02.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західній 10-12 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
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В українських Карпатах 2 та 3 січня можливе сходження лавин.
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