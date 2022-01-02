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Сонце та сніг: рятувальники показали фото із вершини гори в Карпатах

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Сонце та сніг: рятувальники показали фото із вершини гори в Карпатах

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На вершині гори Піп Іван 5 градусів морозу.

Рятувальники показали фото з гори Піп Іван Чорногірський, яке зроблене у неділю, 2 січня. 

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. 

Рятувальники повідомили, що у Карпатах сьогодні буде ясна погода та 5 градусів морозу. 

"Станом на 07:45 02.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західній 10-12 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні. 

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