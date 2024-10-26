Сонце випустило новий потужний спалах: Україну знову накрила магнітна буря

Україну накрила шестибальна магнітна буря. Черговий потужний спалах класу Х відбувся на зірці 24 жовтня.

Про це повідомляє meteoprog.

Джерелом спалаху стала пляма AR3869. Спалах супроводжувався корональним викидом маси (КВМ).

Повідомляється, що 26 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Наразі на Сонці зафіксовано 47 сонячних плям.

Метеозалежні, люди похилого віку та ті, хто мають хронічні хвороби, можуть погано почуватися. Слідкуйте за змінами у своєму самопочутті під час магнітних бур. Може виникати головний біль, погіршення сну, апатія чи подразнення.

Магнітні бурі можуть призводити до підвищеної тривожності та стресу.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання. Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головні болі, втому та погіршення загального самопочуття.

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