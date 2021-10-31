Сонце зміниться на дощ: у яких регіонах України 1 листопада суттєво зіпсується погода

Погода 1 листопада в регіонах України буде різною.
Погода в Україні завтра, 1 листопада, буде теплою і переважно сухою. Водночас, у деяких областях можливі опади.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +11 °С до +16 °С. Найтепліше буде традиційно на півдні і сході, де очікується до +16°С і +14°С, відповідно.
Але у північний областях на завтра синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. На решті території України 1 листопада буде сухо.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
У Києві протягом дня 1 листопада погода буде теж сухою і сонячною. Температура вдень до 11-13°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
Українцям також розповіли, чи буде сніг на зимові свята.
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