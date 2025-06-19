"Сонечко, я вже вдома": звільнений з полону прикордонник розчулив розмовою з рідними

Звільнений з російського полону український прикордонник / © скриншот з відео

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Звільнений з полону український прикордонник, який повернувся додому у межах обміну 19 червня, розчулив своєї першою розмовою з рідними на волі. Чоловік не стримував сліз радості.

Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

На ролику загорнутий у синьо-жовтий прапор український прикордонник телефонує рідним і зі сльозами на очах каже:

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«Привіт, сонечко. Як ваші справи? Я вже вдома. Я вже в Україні. все нормально. На своїх двох прийшов. Все добре. Я поряд, я недалеко. Ти в мене молодець. Я тобою дуже пишаюся. Ти самий кращий в мене, синку».

Дата публікації 15:30, 19.06.25 Кількість переглядів 4 «Я вже в Україні»: звільнений з полону прикордонник розчулив розмовою з рідними

Нагадаємо, 19 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повертаються важкохворі захисники зі Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала у ворожому полоні ще від 2022 року.

До слова, попередній етап обміну полоненими, про який Україна та РФ домовилися на переговорах у Стамбулі, відбувся 14 червня. Тоді на Батьківщину також повернулися захисники, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.

Окрім того, Київ та Москва завершили репатріаційну частину домовленостей у Стамбулі. У межах останнього етапу 16 червня до України повернули тіла 1245 загиблих військових.

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