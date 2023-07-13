"Сонечко моє!": бабуся зустріла свого онука – бійця, який уперше за півтора року повернувся додому

Фелікс воює під Бахмутом і приїхав у коротку відпустку.

Український воїн ЗСУ Фелікс уперше за півтора роки повернувся додому. Двері йому відчинила бабуся.

Зворушливе відео оприліднив канал FREEДОМ.

Фелікс воює під Бахмутом і приїхав у коротку відпустку. На відео зняли його зворушливу зустріч із бабусею.

Також нагадаємо історію військовослужбовця Іллі Сафановського, який воював ще до повномасштабного вторгнення і захищав Україну в найгарячіших точках на Донецькому напрямку – Піски, Авдіївка, Водяне. Під час повномасштабного вторгнення Ілля теж захищав Бахмут. Був поранений. У важкому стані повз повз мінне поле до найближчих позицій українських військових.

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