"Соня, тормоз!": батько посадив за кермо малолітню доньку і та дала по газах (відео)

Батько року усадив своїх дітей в авто і знімав це на відео

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Поліцейські Львівської області встановили особу чоловіка, який посадив за кермо свою малолітню доньку. Окрім того, на пасажирському сидінні перебував малолітній син 28-річного батька.

Патрульна поліція Львівської області повідомила про це 5 травня.

«Про подію стало відомо під час моніторингу соцмереж: на відео чоловік дав керувати автомобілем малолітній дівчинці, а поряд сидів її брат. Батько фільмував подію на відео та підказував, як кермувати», — йдеться у повідомленні.

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Дата публікації 18:21, 05.05.25 Кількість переглядів 33 Батько посадив за кермо малолітню доньку і та дала по газах

Поліцейські встановили особу 28-річного чоловіка.

«Відносно нього поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом), а також ювенальна поліція склала протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП», — сказали поліцейські.

Нагадаємо, на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. В аварії загинув 23-річний поліцейський Анатолій Ілляшенко та 36-річний сержант Віктор Боровко.

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