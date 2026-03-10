Сонячна погода принесла до України нову небезпеку: синоптик зробив попередження

Погода у березні

Фахівці попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, зростає небезпека пожеж.

Про це написав синоптик Віталій Постригань.

Погода в Україні — у чому небезпека

В Україні наразі суху та сонячну погоду визначає блокуючий європейський антициклон KONRAD. Температура повітря поступово підвищується: вдень 10 березня метеостанції фіксували від 13 до 15° тепла. Найвищий показник станом на 14:00 в Україні спостерігали в Івано-Франківську — +18,8°.

«Саме така погода сприяє швидкому підсиханню підстильної поверхні та сухої рослинності. Тому ризик виникнення пожеж високий», — наголосив синоптик.

Як свідчить статистика, саме на початку весни реєструють найбільшу кількість загорянь сухої трави. Особливу небезпеку становить спалювання рослинних залишків на присадибних ділянках, стерні на полях, а також підпали вздовж доріг. Вогонь може швидко поширитися на природні території, ліси, залізничні колії і навіть житлові будинки. Окрім цього, такі дії завдають шкоди довкіллю: забруднюється повітря та створюється реальна загроза для здоров’я людей.

За прогнозами синоптиків, масштабний блокуючий антициклон щонайменше до 20 березня утримуватиме теплу погоду без істотних опадів. Температура перевищуватиме кліматичну норму приблизно на 6–7°, хоча вночі можливі невеликі морози.

«Попереду весняно-літній період і ситуація з горимістю в екосистемах області буде ускладнюватися. Тому потрібно бути обачними та не додавати роботи рятувальникам», — закликав він.

Раніше йшлося, що над Україною встановився антициклон, який приніс суху та сонячну весняну погоду. До кінця тижня опадів не прогнозують, а вдень температура підвищуватиметься приблизно до +10…+17 °C. Водночас уночі ще зберігатиметься невеликий мінус — близько +5…−2 °C. Після 15 березня атмосферні фронти з Європи можуть принести більше хмарності та періодичні опади, але істотного похолодання не очікується.