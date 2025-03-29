Сонячне затемнення 29 березня: де і як дивитися, про що попереджають мольфари у цей час

Затемнення в Україні відбудеться між 13:00 та 14:00 за київським часом / © Associated Press

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Сьогодні, 29 березня, в Україні можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Попри те, що воно може відбуватись декілька разів на рік, над північною півкулею його видно не завжди.

В Україні точний час затемнення:

Початок: 12:58 за київським часом​

Максимальна фаза: близько 13:30​

Завершення: 14:04

За даними ресурсу Time and Date, мешканці нашої країни зможуть побачити явище лише частково. Тінь Місяця закриє лише невелику частину диска Сонця. Водночас спостерігати затемнення можна буде лише у західних та північних областях.

Так, в Ужгороді буде видно, як тінь Місяця закрила 1,86% диска Сонця, у Львові — 2,06%, у Івано-Франківську — 0,85%, у Луцьку — 2,26%, у Тернополі — 0,96%, у Рівному — 1,62%, у Хмельницькому — 0,3.

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Спостерігати сонячне затемнення варто з обережністю, щоб не пошкодити зір. Використовуйте спеціальні сонцезахисні окуляри або інші засоби з відповідним рівнем захисту.​ Навіть часткове сонячне затемнення може серйозно пошкодити сітківку ока, тому не ризикуйте.

Сонячне затемнення — це не лише астрономічна подія, а й момент, коли енергія Всесвіту набуває особливої сили.

Зокрема, 29 березня ми матимемо унікальну можливість використати цей день для трансформації свого життя, зокрема у фінансовій сфері. У багатьох культурах затемнення вважається часом змін, очищення та встановлення нових намірів.

Мольфар Макс Гордєєв для УНІАН розповів, що варто зробити, щоб залучити достаток, і від яких дій краще утриматися, щоб не відштовхнути від себе фінансову удачу.

Так, він рекомендує очисти гаманець від старих чеків і сміття, зробити пожертву. Гордєєв рекомендує цього дня не давати чи брати гроші в борг, не можна конфліктувати, не піддаватися заздрощам.