Сонний параліч: його причини, симптоми та як з ним впоратися

Сонний параліч: його причини, симптоми та як з ним впоратися

Сонний параліч прийнято вважати фізично нешкідливим, проте нерозуміння суті при регулярному переживанні є значною психологічною травмою.

За статистикою сонний параліч переживали близько 8% людей. Найчастіше він трапляється у тих, хто перебуває у стресі, депресії, часто недосипає, зловживає спиртним чи психотропними засобами, має психічні розлади.

Що собою являє сонний параліч і чи є методи його лікування, зібрав ТСН.ua.

Як розпізнати сонний параліч?

Сонний параліч, або сонний ступор - один із розладів сну, перехідний стан між неспанням і сном. Він характеризується м'язовою слабкістю. Людина перебуває у свідомості, але поворухнутися не може - це ніби прокинувся і продовжуєш бачити сон і в цей момент не можеш поворухнутися. Найчастіше сонний параліч супроводжується сильними галюцинаціями та занепокоєнням.

Зазвичай він відбувається, коли людина спить на спині, а його сприятливими факторами є надмірна напруга, перезбудження, порушення біоритмів після тривалого перельоту, зміна режиму сну та супутні панічні розлади.

Також сонний ступор може бути симптомом депресії, мігрені, нарколепсії, синдрому обструктивного апное уві сні, артеріальної гіпертензії та тривожних розладів.

Явище сонного ступору трапляється у 5–40% осіб віком 12–30 років, найбільш поширене воно серед людей з нарколепсією. Частіше схильні до випадків сонного паралічу студенти: серед них його випробували 28,3%. Найбільш схильними до сонного паралічу виявилися психіатричні хворі. Серед них він траплявся у 31,9% хворих.

Сонний параліч прийнято вважати фізично нешкідливим, проте нерозуміння суті при регулярному переживанні є значною психологічною травмою.

Такий розлад сну іноді супроводжується прискореним серцебиттям, підвищеним потовиділенням і може тривати від декількох секунд до 15-20 хвилин.

Ось як сонний параліч описала шотландська письменниця Карен Емслі, яка на нього страждає з підліткового віку:

"Ще з підліткових років я час від часу помічала темні постаті в кутку своєї спальні, а прокидаючись, могла побачити поряд з ліжком дивних істот. Іноді я відчувала, як хтось хапає мене за руку, як грудну клітку стискає під тягарем невідомого чудовиська, як моє тіло згинається і обертається у просторі. Я чула дзижчання, дзвін, свист і навіть непристойності, які хтось шепотів мені на вухо. Якщо в цей момент був увімкнений телевізор або радіо, я могла чітко чути передачу і, коли параліч відпускав мене, легко переказувала почуте. Якщо хтось входив у кімнату, лунав звук дверного дзвінка, гавкав собака або (як справді одного разу сталося) відключали електрику, я повністю це усвідомлювала. Я намагалася закричати, підняти повіки, відчайдушно намагалася прийти до тями, але залишалася зовсім нерухома", - розповіла Карен Емслі.

Ознаки та симптоми сонного паралічу:

нездатність поворухнутися кілька секунд, а іноді кілька хвилин;

збереження свідомості;

нездатність говорити;

галюцинації та відчуття, які лякають;

відчуття тиску на груди;

неможливість відокремити реальність від вигадки;

відчуття смерті, що насувається;

інтенсивне потовиділення;

головний та м'язовий біль;

параноя.

Чи можна померти під час сонного паралічу

Медики заспокоюють, що під час сонного паралічу не можна померти. Причинами смерті уві сні — загалом можуть стати серцево-судинні проблеми: інфаркт і порушення серцевого ритму, що призводять до зупинки серця, або інсульт. Задохнутись уві сні теж неможливо.

Навіть пацієнти із синдромом апное, у яких фіксуються зупинки дихання, помирають не від того, що забувають дихати, а від супутньої серцево-судинної патології.

Як відбувається діагностика та лікування недугу

Здебільшого люди після епізоду сонного паралічу не звертаються до лікарів, оскільки він не позначився якимось чином на їхньому житті. Якщо ж він повторюється і викликає довготривалі тривожні розлади, то діагностувати його можна лише детально вивчивши усі скарги пацієнта та завдяки спеціальному анкетуванню. Інструментальної діагностики такого розладу сну поки не винайдено.

Лікування сонного паралічу полягає здебільшого в усуненні факторів, які можуть провокувати такі епізоди. Таким людям рекомендують елементи психотерапії, контроль за гігієною сну - налагодження їїйого нормалізації и системності, а також позбавлення від шкідливих звичок, відмова від вживання стимулюючих напоїв у другій половині дня, немедикаментозне зменшення рівня стресу чи підвищення рівня стресостійкості, підвищення рівня фізичної активності тощо.

Зокрема лікарі радять:

навіть у вихідні та святкові дні дотримуватись однакового режиму "сон — неспання";

створити сприятливі умови для сну - чиста прохолодна кімната для спання, зручний матрац, комфортна білизна;

забезпечити неяскраве нічне освітлення у кімнаті;

не їсти за 2 години до сну та утриматися від вживання алкоголя та кофе ввечері;

регулярно робити фізичні вправи, але не пізніше, ніж за 2 години до сну;

створити ритуал із заспокійливими заняттями перед сном, такими як прослуховування спокійної музики, читання тощо.

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