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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Сонце, птахи й равлики: що насправді може викликати висип після купання

Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менджуліна назвала головні чинники неприємних дерматологічних реакцій після контакту з водою у відкритих водоймах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пляж

Висип і подразнення шкіри після купання у водоймах можуть бути спричинені не лише забрудненою водою, а й водоростями, паразитами водоплавних птахів і равликів, а також надмірним впливом сонця.

Про це в коментарі телеканалу «Київ24» повідомила лікарка-інфекціоністка Євгенія Менджуліна.

За її словами, причин появи висипань може бути чимало.

«Купа різних варіантів, що може спричинити таку висипку. Це можуть бути і вірусні захворювання, які розповсюджуються дуже швидко в водоймах, особливо зараз, коли тепло. Це може бути свідченням забруднення води певними хімікатами», — зазначила медикиня.

Менджуліна наголосила, що небезпеку становлять також фекальні стоки та паразити, які мешкають у природних водоймах.

«Це може бути проявом певних паразитозів, які є у водоплавних птахів, у равликів, які живуть в цих водоймах. І саме личинки цих паразитів є дуже токсичними в плані викликання цих алергічних реакцій при контакті зі шкірою людини», — пояснила вона.

Особливо вразливими до таких подразників, за словами лікарки, є діти.

Водночас значну роль відіграє і сонячне випромінювання.

«Сонечко дуже шкідливо впливає на шкіру. І воно підвищує чутливість шкіри до будь-яких подразників», — підкреслила Менджуліна.

Вона додала, що контакт із водоростями чи випорожненнями водоплавних птахів також може спричинити алергічні реакції.

«Шкіра, виснажена сонцем, у контакті з будь-яким алергеном буде давати такі реакції у вигляді висипки, набряку, опіків. Тому це небезпечно», — резюмувала інфекціоністка.

Нагадаємо, відпочивальники, які купалися в озері Світязь на Волині, почали масово скаржитися у соціальних мережах на неприємні дерматологічні реакції після контакту з водою. Люди повідомляють про появу дрібного висипу, червоних пухирців та сильного свербежу, який може тривати кілька днів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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