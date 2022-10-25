Сонячне затемнення в Україні: яскраві фото та відео астрономічного явища

В Україні та Європі сьогодні, 25 жовтня, відбулося сонячне затемнення. Його могли спостерігати в містах, де була переважно безхмарна погода.
Європа 25 жовтня могла спостерігати сонячне затемнення. Хоча в Україні і була переважно хмарна погода, проте деякі регіони побачили затемнення.
В соцмережах користувачі публікували яскраві знімки незвичного астрономічного явища.
Експерти прогнозували, що на території України максимальна фаза часткового сонячного затемнення припаде на час 13:28 - 13:50. Зазначалося, що сонячний диск буде закритий на 47-65%.
Хоча погода в Україні цього дня була похмурою, проте деяким регіонам все ж пощастило побачити яскраве астрологічне явище.
Нагадаємо, що востаннє така астрономічна подія відбувалася 14 жовтня 2004 року. Тоді Сонце, Місяць і Земля зійшлися в одну лінію.
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