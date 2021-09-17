Сонячних вихідних не буде: прогноз погоди на суботу та неділю

Сонячних вихідних не буде: прогноз погоди на суботу та неділю

Температура повітря поступово знижуватиметься.

Україна цими днями опиниться в полоні дощів. Тож сонячних вихідних не буде.

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Уже в суботу, 18 вересня, дощі слід очікувати майже у всіх областях. Подекуди – ще й з грозами. Сухо – лише на Донеччині та Луганщині. Утім, є й хороші новини. У суботу – все ще тепло. Стовпчики термометрів покажуть до 23 градусів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У неділю, 19 вересня, опади стануть не такими інтенсивними. Але, до прикладу, жителям західних регіонів доведеться вдягнути куртки. Там денний максимум - це плюс 14.

На початку наступного тижня дощі, кажуть синоптики, припиняться. І сонце знову прозиратиме з-за хмар.

Погода в Україні: країна опиниться у полоні дощів - їх слід очікувати майже у всіх областях

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