"Сонячний" бізнес: як держава платила мільйони за електроенергію, що не йшла в енергосистему України

Держава платила сотні мільйонів за електроенергію, яка, найімовірніше, не йшла в енергосистему України.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info

Що відомо

Станції в окупації певний час працювали синхронно з об'єднаною енергосистемою України. Потім зв'язок з нею було втрачено. В "Укренерго" зазначають, що це сталося 1 липня 2022 року.

"Отже, приблизно з липня електроенергія від сонячних станцій, які опинилися в тимчасовій окупації на території Запорізької області, імовірно, не йшла в українську енергосистему та український ринок", – акцентує журналістка Аліса Юрченко.

Але деякі станції продовжили її виробляти або декларувати її виробництво. Щобільше, вони отримували від державного підприємства "зелений тариф". Річ у тім, що плата виробникам зеленої електроенергії, зокрема сонячно, особлива: гарантована, фіксована на багато років вперед і вища, ніж іншим виробникам.

Серед цих станцій були й тісно пов'язані із заступником голови Офісу Президента Ростиславом Шурмою:

"КД ЕНЕРДЖІ 2";

"Відновлювальна енергія Запоріжжя";

"Нацпрод" та інші.

Ростислав Шурма / Фото: РБК-Україна

"Іронічно, що весь час, поки посадовці "не помічали", що ми сплачуємо за більшу кількість енергії, ніж отримуємо, сам Шурма відповідав на Банковій за енергетичний напрям", – додають розслідувачі.

Загалом СЕС у Запорізькій області, котрі належать родині Шурми, отримали понад 320 мільйонів за "зеленим тарифом" в окупації.

Нагадаємо, в Запорізькій області російські окупанти розібрали і вивезли деінде сонячну електростанцію поблизу міста Токмак. За словами місцевих, панелі розбирали і вивозили досить тривалий час.

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