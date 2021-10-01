Сонячно, але холодно: прогноз погоди в Україні на перші вихідні жовтня

Сонячно, але холодно: прогноз погоди в Україні на перші вихідні жовтня

Дощі можливі лише в суботу у Львівській, Волинській та Рівненській областях.

У перші вихідні другого осіннього місяця, 2-3 жовтня, в Україні буде суха, сонячна, але холодна погода, вночі у більшості регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 2 жовтня, в країні буде переважно сухо, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 18°.

У неділю, 3 жовтня, також опади не очікуються. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у східній частині подекуди і в повітрі заморозки 0-5°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 17-21°.

Також читайте У жовтні ми побачимо сніг: метеорологиня прогнозує холодну погоду на екваторі осені

У Києві вихідними також буде сонячно та сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура 2 жовтня вночі 2-4° тепла, вдень близько 15°, 3 жовтня вночі 4-6° тепла, вдень теж близько 15°. Водночас вночі 2-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° та подекуди у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Фрося розповіла про погоду на перших вихідних жовтня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання