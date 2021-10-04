Сонячно, але з нічними заморозками: прогноз погоди в Україні на 4-10 жовтня

Сонячно, але з нічними заморозками: прогноз погоди в Україні на 4-10 жовтня

Дощі можливі на заході та півдні країни.

Погода цього тижня, 4-10 жовтня, в Україні вдень буде сонячною та сухою, а вночі - холодною, місцями із заморозками.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 4 жовтня, в країні буде сухо. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у східній частині подекуди і в повітрі заморозки 0-5°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 17-21°.

5-6 жовтня в Україні також буде без опадів, лише в Криму, вдень 6 жовтня і на Закарпатті невеликий дощ. Температура вночі 1-7° тепла, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вночі 4-10° тепла, вдень 13-19°.

7-10 жовтня переважно без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій та Одеській областях невеликі дощі. Температура вночі 3-9° тепла (7 жовтня у східних та північно-східних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-17° тепла.

У Києві тиждень також буде переважно сонячним та сухим. Температура вночі становитиме 4-6° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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