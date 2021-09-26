Сонячно і тепло: мешканців яких регіонів потішить погода в Україні 27 вересня

Сонячно і тепло: мешканців яких регіонів потішить погода в Україні 27 вересня

Погода в Україні 27 вересня буде комфортною.

Погода в Україні в понеділок, 27 вересня, буде теплою і сухою, опадів не прогнозують. Температура повітря завтра прогріється місцями до +22° С.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

На більшості території України 27 вересня буде сонячно. Температура повітря вдень сягне позначок від +13° С до +22° С. Найтепліше буде на Закарпатті, в інший областях здебільшого стовпчики термометрів показуватимуть максимум +18° С.

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Прохолодніше буде у Києві, Чернігівській, Сумській Полтавській, Харківській, Черкаській областях. У цих регіонах обіцяють не більше +16° С.

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На півдні температура повітря вночі впаде до 9-12 градусів тепла, на сході – від +6 °С до +8 °С, на півночі – від +6 °С до +8 °С, на заході – від +7 °С до +11 °С.

У Києві вдень синоптики обіцяють від +13° С до +15° С. Початок тижня в українській столиці буде сухим. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 вересня / Укргідрометцентр

Нагадаємо, 26 вересня у східних та деяких південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Окрім того, на річці Захiдний Буг у Львiвській області очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 - 0,3 м.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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