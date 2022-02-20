Сонячно і тепло: мешканців яких регіонів України потішить весняна погода 20 лютого

Погода потішить українців весняним теплом.
Погода в Україні 20 лютого буде теплою, сухою і сонячною. У деяких регіонах прогнозують до +10° С.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Денна температура повітря, за даними синоптиків, прогріється до позначок від 5° С до +11° С. Найтепліше буде на Півдні та в Криму.
На більшості території України в неділю, 20 лютого, опадів не передбачається. Синоптики прогнозують сонячну погоду. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
У Києві сьогодні прогнозується суха і тепла погода. Максимально повітря прогріється до +8° С.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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