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Сонячно і тепло: мешканців яких регіонів України потішить весняна погода 20 лютого

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Сонячно і тепло: мешканців яких регіонів України потішить весняна погода 20 лютого

zastavki.com

Погода потішить українців весняним теплом.

Погода в Україні 20 лютого буде теплою, сухою і сонячною. У деяких регіонах прогнозують до +10° С.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Денна температура повітря, за даними синоптиків, прогріється до позначок від 5° С до +11° С. Найтепліше буде на Півдні та в Криму.

На більшості території України в неділю, 20 лютого, опадів не передбачається. Синоптики прогнозують сонячну погоду. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві сьогодні прогнозується суха і тепла погода. Максимально повітря прогріється до +8° С.

© Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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